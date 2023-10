Frankfurt (Oder) - Die Bundespolizei hält die Verkehrsbeeinträchtigungen durch die neuen Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze bislang für überschaubar. Bisher habe es keine Rückstaus an der Grenze gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag in Berlin. Die Verkehrslage sei weitestgehend normal. Mit der Einrichtung fester Kontrollen soll die Schleuserkriminalität an der Grenze zurückgedrängt werden. Zur Art und Weise der Kontrollen machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Montag nach längerem Zögern stationäre Kontrollen für die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der EU-Kommission angemeldet. In Brandenburg werden dabei - wie zum Beispiel an der Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice (Polen) - einzelne Fahrzeuge herausgewunken und kontrolliert.