Bundespolizei prüft Paket am Hauptbahnhof in Leipzig

Leipzig - Die Bundespolizei hat am Montagabend ein verdächtiges Paket am Leipziger Hauptbahnhof überprüft. Dieses sei im Bereich der Gleise 12 und 13 an einem Mülleimer abgestellt worden und habe keiner Person zugeordnet werden können, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Es seien Entschärfer im Einsatz, der Bereich sei abgesperrt worden. Ob dadurch auch der Zugverkehr beeinträchtigt wurde, war zunächst unklar.