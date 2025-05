Das Rennen um den Titel in der Handball-Bundesliga ist so spannend wie selten. Die Füchse Berlin, Melsungen und Magdeburg haben die besten Chancen. Bundestrainer Alfred Gislason hat einen Favoriten.

Berlin - Nach Meinung von Bundestrainer Alfred Gislason gewinnen die Füchse Berlin in dieser Saison erstmals in ihrer Vereinsgeschichte die deutsche Handball-Meisterschaft. „Es sieht sehr gut aus für Berlin. Die sind sehr stabil. Die jüngeren Spieler sind besser geworden. Und was Mathias Gidsel in dieser Saison spielt, ist unglaublich“, sagte der Isländer am Rande des DHB-Sieges gegen die Türkei.

In Nils Lichtlein, Tim Freihöfer und Matthes Langhoff waren gleich drei Füchse-Profis beim abschließenden Länderspiel in der EM-Qualifikation dabei. Nach dem Gruppensieg richtet das Trio nun wieder den vollen Fokus auf das Titelrennen in der HBL. „Ich bin positiv angespannt. Es ist für uns eine große Chance, so wie wir momentan dastehen. Ich hoffe, dass wir die letzten Spiele erfolgreich gestalten können“, sagte Lichtlein.

Welche Teams sind noch im Meisterrennen?

Das Rennen um die Bundesliga-Krone ist in diesem Jahr so spannend wie selten. Nur dank des besseren Torverhältnisses liegen die Hauptstädter vor dem punktgleichen Verfolger aus Melsungen. Auch Titelverteidiger SC Magdeburg hat noch Chancen. „Ich denke nicht, dass sie nachlassen und noch ein Spiel verlieren“, sagte Gislason über den Saisonendspurt der Füchse. „Wenn sie es doch tun, wird Magdeburg da sein.“

In dieser Woche empfangen die Berliner den ThSV Eisenach. Melsungen muss im Topspiel beim Tabellendritten TSV Hannover-Burgdorf ran, Magdeburg beim VfL Gummersbach.