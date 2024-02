Magdeburg - Das Bundesverwaltungsamt hat einen neuen Standort in Magdeburg, der auch wachsen soll. Die Liegenschaft in einem denkmalgeschützten Gebäude im nördlichen Stadtzentrum wurde am Mittwoch feierlich eröffnet. Die Behörde saß schon seit 2020 in Magdeburg, allerdings in vorläufigen, deutlich kleineren Räumen. Nach Köln und Berlin soll Magdeburg zu einem weiteren großen BVA-Standort ausgebaut werden, hieß es. Insgesamt hat das Bundesverwaltungsamt (BA) 23 Standorte in Deutschland mit etwa 6000 Beschäftigten.

Am neuen Standort in Magdeburg können den Angaben zufolge 300 Personen gleichzeitig arbeiten, bis zu 500 können insgesamt beschäftigt werden. Damit wäre es einer der größten Standorte in Deutschland. Bislang seien dort 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Weitere Stellen seien ausgeschrieben. Eine Sprecherin sagte, man werde sich schnell vergrößern.

In Magdeburg werden Aufgaben in den Bereichen Personalkosten für Beamte und Zuwendungsempfänger, Staatsangehörigkeit und Registermodernisierung wahrgenommen. Die Registermodernisierung sei ein Kernstück der Digitalisierung in der Verwaltung, sagte BVA-Präsident Christoph Verenkotte. Moderne Register sollen effizienter arbeiten, Daten ausgetauscht werden. Ziel sei, dass sich Bürger nur an eine Stelle wenden müssten. Als größter Dienstleister des Bundes übernimmt das Bundesverwaltungsamt mehr als 150 Fachaufgaben für die Bundesregierung, Behörden und Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger. Der Hauptsitz ist in Köln.