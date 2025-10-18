Ein Transporthubschrauber der Bundeswehr in der Luft. Spezialisierte Einheiten absolvieren bis 30. Oktober eine Übung mit Nachtflügen. (Archivbild)

Potsdam - Die Bundeswehr hat eine Militärübung mit Hubschrauber-Nachtflügen in einigen Regionen Brandenburgs und Sachsen-Anhalts angekündigt. Das Manöver von Sonntag (20.) bis zum 30. Oktober betreffe die Landkreise Potsdam-Mittelmark, Wittenberg und Jerichower Land sowie weitere Gebiete, teilte das Landeskommando der Bundeswehr in Potsdam bei Facebook mit.

„Wer glaubt, demnächst Ufos am Himmel zu sehen, täuscht sich“, schrieb die Bundeswehr. Zuvor berichtete die „Märkische Oderzeitung“ über die Übung. Mit dem Manöver soll die Zusammenarbeit von spezialisierten Einheiten der Bundeswehr mit Nato-Partnern bei Nachteinsätzen aus der Luft verbessert werden.