Die Beamten kontrollieren mehrere Menschen, weil die Lage unübersichtlich ist. Der Verursacher der Aufruhr ist bislang unbekannt.

Halle - In der Nacht zu Samstag hat es in Halle an einem Club einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Am Friedemann-Bach-Platz sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, teilte die Polizei mit. Da die Lage zunächst unklar gewesen sei, kontrollierten die Beamten 59 Menschen.

Anschließend habe sich herausgestellt, dass ein Mann von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen worden sei, hieß es. Die Polizei ermittle nun.