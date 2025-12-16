Sachsen-Anhalt hat bundesweit aktuell die geringste Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Doch die Einkommen liegen dort deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

Halle - In Sachsen-Anhalt war der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen in diesem Jahr bundesweit am geringsten. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, betrug der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap vier Prozent. Bundesweit lag er bei 16 Prozent. Allerdings lagen auch die durchschnittlichen Verdienste deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Demnach verdienten Frauen in diesem Jahr im Schnitt 21,40 Euro pro Stunde in Sachsen-Anhalt. Männer lagen bei 22,22 Euro. Bundesweit verdienten Frauen 23,01 Euro, Männer 27,68 Euro.

Erstmals wurde der unbereinigte Gender Pay Gap in Deutschland 2006 ermittelt. Damals betrug die Lohnlücke in Sachsen-Anhalt zwischen Männern und Frauen drei Prozent. Sie veränderte sich in den vergangenen Jahren also nur gering, wenngleich sie in den Jahren zwischen 2018 und 2021 auf bis zu sieben, beziehungsweise acht Prozent anstieg. Bundesweit ging die Lohnlücke von 23 Prozent auf 16 Prozent zurück.