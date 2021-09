Bundesweiter Auftakt der Interkulturellen Woche in Rostock

Rostock - Mit einem ökumenischen Gottesdienst wird heute (11.00 Uhr) in Rostock der bundesweite Auftakt der Interkulturellen Woche der großen christlichen Kirchen gefeiert. Unter dem Motto #offengeht sind rund 5000 Veranstaltungen in mehr als 500 Städten und Gemeinden geplant. Die seit 1975 jährlich stattfindende Woche ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie.

Wie die Vorsitzende des Ökumenischen Vorbereitungsausschusses zur Interkulturellen Woche, Beate Sträter, sagte, stehen die drängenden Fragen um Migration, Flucht und Asyl dabei im Mittelpunkt. Das Motto „#Offengeht“ sei als Appell an die Menschen zu verstehen, sich ein Herz zu fassen und zu versuchen, Offenheit in der Gesellschaft zu erlauben. Der nationale „Tag des Flüchtlings“ am 1. Oktober ist ebenfalls Bestandteil der Woche.