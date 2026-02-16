Die Rosenmontagsumzüge sind der traditionelle Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Gefeiert wird besonders in Halle und Köthen.

Halle/Köthen - Schneetreiben in Sachsen-Anhalt hat die Narren nicht vom Straßenkarneval abgehalten. Bei den Rosenmontagsumzügen in Halle und Köthen feierten Tausende Menschen. Unter dem Motto „Neue Besen geben Gas!“ schlängelte sich in Halle lautstark der Tross der Narren durch die Innenstadt.

12.000 Kilogramm Süßigkeiten und Konfetti in Halle

Zusammen mit dem Stadtprinzenpaar Henrik I. und Julia II. zogen über 70 festlich geschmückte Fahrzeuge, etwa 35 Fußgruppen und insgesamt 1.340 aktive Teilnehmer an den Schaulustigen vorbei. Dabei gab es viel Süßes: „Etwa 12.000 Kilogramm Wurfmaterial wurde unters Volk gebracht“, sagte der Sprecher des Halle Saalkreis Karnevalvereins.

Ministerpräsident Sven Schulze feiert in Köthen

Die „1. Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ 1954“ feierte unter dem Motto „Das All sehnt sich nach Karneval – KUKAKÖ ist überall!“ ihre 71. Session. „Schneeflocken statt Konfetti ist doch eine gute Alternative“, sagte KuKaKö-Präsident Till Mormann. Angeführt vom Kinderprinzenpaar Niklas I. und Laura I. schlängelte sich der närrische Zug die rund zwei Kilometer lange Feststrecke entlang. Dabei waren 105 Fahrzeuge und 2.300 aktive Teilnehmer aus 31 Vereinen. Zu den Gästen aus der Landespolitik zählten unter anderem Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD).

Immer wieder ertönte der Schlachtruf der Narren: „Ku-Ka-Kö!“, was so viel heißt wie Kuh-Kaff-Köthen, eine Verballhornung und Erinnerung daran, dass der Ort einst ein zentraler Viehhandelsplatz war. Etwa 4.200 Kilogramm Wurfmaterial prasselten auf die Schaulustigen nieder. Darunter Schokoladentäfelchen, Bonbons, Schokoladenwaffeln, Erdnussflips und Kaffeegebäck. In beiden Städten gab es zum Abschluss der Umzüge bunte, mehrstündige Programme auf den Marktplätzen.

Rosenmontagsumzüge in Halle erst seit der Wende

In Halle gab es zu DDR-Zeiten keine Rosenmontagsumzüge. Seit der Wende entwickelte sich der Straßenkarneval von einem kleinen, regionalen Ereignis zu einem der wichtigsten Karnevalshöhepunkte in Sachsen‑Anhalt. Heute ist der Rosenmontagsumzug ein fester Bestandteil der lokalen Festkultur.

Köthen erlebte nur kurz in den 1950er Jahren den Straßenkarneval am Rosenmontag. Dann wurde es den DDR-Oberen zu viel und sie würgten die Entwicklung ab. Erst nach der Wende kam der Rosenmontagsumzug mit großem Erfolg zurück.

Im Landesverband sind derzeit 185 Vereine mit rund 19.000 Mitgliedern organisiert.