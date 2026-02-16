Die Feuerwehr im Einsatz: Zwei junge Menschen brechen auf dem Eis eines Baggersees ein. Die Polizei warnt.

Arnstadt - Ein junger Mann und eine junge Frau sind in Arnstadt (Ilm-Kreis) auf dem Eis eines Baggersees eingebrochen und von der Feuerwehr gerettet worden. Die 21-Jährige und der 25-Jährige betraten in der Nacht zu Sonntag das Eis - das sie jedoch nicht trug, wie die Polizei mitteilte. Demnach konnten sie zu einer Insel im See schwimmen, von wo aus sie gerettet wurden.

Die beiden kamen mit Unterkühlung ins Krankenhaus. Die Polizei warnte eindringlich davor, zugefrorene Seen und Gewässer zu betreten. Laien könnten die tatsächliche Eisstärke nicht einschätzen.