Bürger in Wut-Spitzenkandidat: Erfolg durch Realpolitik

Spitzenkandidat der Wählervereinigung Bürger in Wut klatscht nach Bekanntgabe der ersten Prognose für die Wahl.

Bremen - Das gute Abschneiden der Wählergruppierung Bürger in Wut (BiW) bei der Wahl in Bremen führt der Spitzenkandidat Piet Leidreiter auf Realpolitik und einen guten Wahlkampf zurück. Die rechtspopulistische Partei könnte ersten Prognosen zufolge ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Sie profitiert auch davon, dass die AfD wegen interner Querelen diesmal nicht zur Landtagswahl in Bremen zugelassen war.

Der BiW-Spitzenkandidat sagte: „Wir sind natürlich glücklich. Wir wären damals vor drei Monaten mit 6 Prozent zufrieden gewesen, haben jetzt 10,5 Prozent erreicht. Das zeigt, dass wir einen guten Wahlkampf gemacht haben und da kann man mit zufrieden sein.“

Die BiW hätten immer gute Realpolitik gemacht und ein eigenes konservatives Angebot gehabt, sagte Leidreiter. Im Hinblick auf die Arbeit einer künftigen BiW-Fraktion sagte der Politiker, der 2015 aus der AfD ausgetreten war: „Wir werden unsere Fraktion wie ein Unternehmen führen. Das heißt, wir werden einen strengen Maßstab anlegen und vernünftige Arbeit machen.“