Melbeck - Auf einem Recyclinghof in Melbeck (Landkreis Lüneburg) ist in der Nacht eine große mit Müll gefüllte Halle in Brand geraten. Laut einem Polizeisprecher war das Feuer am frühen Morgen größtenteils gelöscht. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig, da die Halle drohte einzustürzen. Das Großaufgebot der Feuerwehr werde noch länger beschäftigt sein, sagte der Sprecher. Niemand sei bei dem Brand verletzt worden. Angaben zur Ursache und zur Höhe des Schadens machte der Sprecher zunächst nicht.