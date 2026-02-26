Mehrere Täter attackieren einen Autofahrer nachts in Berlin-Kreuzberg brutal. Der 18-Jährige muss in eine Klinik gebracht werden.

Berlin - Ein Autofahrer ist in Berlin-Kreuzberg aus seinem Wagen gezogen und mit Steinen beworfen worden. Der 18-Jährige wurde in der Nacht auf Donnerstag zudem von den Tätern geschlagen und getreten, wie die Polizei mitteilte. Demnach hätten die Angreifer am Mehringplatz zunächst auf den Wagen des jungen Mannes eingeschlagen und dabei eine Fensterscheibe zerbrochen.

Die Täter flüchteten nach der Attacke mit mehreren Autos. Der 18-Jährige wurde mit Verletzungen an Kopf, Arm und Rumpf zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details zu der Attacke waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.