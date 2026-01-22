Die Bürgschaftsbank Sachsen hat 2025 mehr Kredite für Unternehmen ermöglicht - auch bei Nachfolgen und Existenzgründungen gab es deutliche Zuwächse.

Dresden - In einem schwierigen Wirtschaftsjahr 2025 hat die Bürgschaftsbank Sachsen (BBS) deutlich mehr Bürgschaften und Garantien übernommen als im Vorjahr. Wie das Spezialkreditinstitut in Dresden mitteilte, bewilligte die BBS 183 Bürgschaften und Garantien nach 171 im Jahr 2024. Der Gesamtwert der bewilligten Bürgschaften und Garantien stieg demnach um 24 Prozent auf 56,8 Millionen Euro. Damit wurden nach Angaben der BBS Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 118,6 Millionen Euro im Freistaat ermöglicht.

Die Bürgschaftsbank Sachsen ist ein öffentlich gefördertes Spezialkreditinstitut. Sie sichert nach eigenen Angaben gemeinsam mit Hausbanken die Finanzierung erfolgversprechender Vorhaben von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Freiberuflern in Sachsen mit Bürgschaften ab. Dabei übernimmt die BBS Bürgschaften von bis zu 80 Prozent des jeweiligen Kreditbetrags und bis zu einem Bürgschaftsbetrag von 2,5 Millionen Euro.

Mehr Geld für Wachstum und Innovation

Im Schnitt sicherte die BBS Kredit- beziehungsweise Beteiligungsfinanzierungen mit 311.000 Euro ab - nach 268.000 Euro im Vorjahr, wie es hieß. Insgesamt habe die Bürgschaftsbank 167 Bürgschaften und 16 Garantien übernommen. Zu den Zwecken zählten unter anderem die Vorfinanzierung von Waren, die Erweiterung von Produktionsstätten, neue Einstellungen oder digitale Software-Lösungen.

Auch bei den Arbeitsplätzen meldet die Bürgschaftsbank Zuwächse: Die unterstützten Unternehmen beschäftigten in Summe 2.985 Mitarbeitende, ein Plus von 12 Prozent gegenüber 2024 (2.673). Dabei habe die BBS zum Erhalt von 2.466 Arbeitsplätzen beigetragen und die Neuschaffung von 519 Arbeitsplätzen ermöglicht.

Auch Nachfolgen boomen

Einen starken Anstieg verzeichnete die BBS nach eigenen Angaben bei Unternehmensnachfolgen. Insgesamt 128 Existenzgründungen seien 2025 abgesichert worden - nach 92 im Jahr 2024. Besonders auffällig sei der Zuwachs bei Gründungen im Rahmen einer Nachfolge: 82 Bürgschaften und Garantien dienten Unternehmensübernahmen, das seien 33 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der ermöglichten Nachfolgen sei damit innerhalb eines Jahres um 67 Prozent gestiegen (2024: 49).

Seit Ende 2024 verbürgt die BBS zudem den neuen ERP-Förderkredit Gründung und Nachfolge. Im vergangenen Jahr sei das Programm 25 Mal genutzt worden, die Beträge summierten sich auf 6,1 Millionen Euro. Dabei decke die Bürgschaftsbank das Ausfallrisiko zu 100 Prozent ab.