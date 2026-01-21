Plötzlich kommen Flammen aus dem Heck: Ein Linienbus brennt auf einer Autobahn in Berlin. Es gibt eine Vollsperrung.

Berlin - Auf der Autobahn 103 in Berlin-Schöneberg ist am Abend ein Linienbus in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen und blieb unverletzt, Fahrgäste waren nicht in dem Bus, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand brach im Heckbereich des Gelenkbusses aus, die Ursache dafür ist noch unklar, wie es hieß. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Für die Dauer des Einsatzes musste die A103 in Fahrtrichtung Sachsendamm vollständig gesperrt werden, auch der Übergang zur A100 war betroffen. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.