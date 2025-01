Ein Bus mit Schülern an Bord kommt in der Nähe von Jena von einer Straße ab. Grund für den Unfall ist laut Polizei die glatte Fahrbahn. Eine Schülerin wird verletzt.

Gösen - Ein Linienbus mit fünf Schülern an Bord ist in der Nähe von Jena auf glatter Fahrbahn von einer Straße abgekommen und in einem Straßengraben gelandet. Eine 17 Jahre alte Schülerin wurde bei dem Unfall am Mittwochmorgen zwischen den Orten Gösen und Hainichen (beide Saale-Holzland-Kreis) verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Busfahrer und die anderen Schüler blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Kinder und Jugendlichen seien von ihren Eltern abgeholt worden. Der Bus wurde beschädigt, die Straße wegen der Glätte kurzzeitig gesperrt.