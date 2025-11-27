An einem Supermarktparklatz kommt es in Weimar zu einem Unfall. Mehrere Menschen in einem Bus werden verletzt. Die Polizei bittet Fahrgäste und Zeugen, sich zu melden.

Weimar - Mehrere Fahrgäste sind bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto in Weimar verletzt worden. Eine 69 Jahre alte Autofahrerin übersah beim Verlassen eines Supermarktparklatzes am späten Mittwochnachmittag den Bus, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer legte demnach eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Mindestens drei Fahrgäste stürzten laut Polizei bei dem Bremsmanöver und wurden verletzt. Als die Polizei eintraf, war mindestens ein gestürzter Fahrgast nach Angaben der Rettungskräfte nicht mehr am Unfallort. Die Polizei bittet die Fahrgäste, die den Unfallort bereits verlassen hatten, und weitere Zeugen, sich zu melden.