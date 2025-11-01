Ein Busfahrer wird in Berlin verletzt, als eine schwere Fußplatte auf sein Fahrzeug geworfen wird. Die Polizei sucht nach drei Jugendlichen, die am Tatort gesehen wurden.

Die Berliner Polizei musste am Freitagabend zu einem Einsatz in Reinickendorf ausrücken. (Foto - Illustration)

Berlin - Unbekannte haben von einer Fußgängerbrücke in Berlin die Fußplatte eines Verkehrsschilds auf einen Bus geworfen. Dadurch wurde die Windschutzscheibe beschädigt und der 30-jährige Busfahrer am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Er kam nach dem Vorfall am Freitagabend in der Titiseestraße in Reinickendorf zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

Zeugen sahen drei Jugendliche

Die Fußplatte wog der Polizei zufolge 28 Kilogramm. Zeugen beobachteten demnach, wie drei dunkel gekleidete Jugendliche unmittelbar nach dem Vorfall von der Fußgängerbrücke wegliefen.

Auf der Brücke wurde außerdem ein Einkaufswagen festgestellt, der sich im Geländer verhakt hatte und nur dadurch nicht herunterfiel. Die Titiseestraße war zeitweise gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei war der Bus zuvor bereits vom Gehweg aus mit Eiern beworfen worden.