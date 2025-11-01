Nach der schweren Verletzung bei der Club-WM kämpft sich der Bayern-Jungstar allmählich zurück. Sportvorstand Max Eberl spricht über den Comeback-Plan.

München - Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala könnte nach seinem Wadenbeinbruch in diesem Jahr noch zu Kurzeinsätzen beim FC Bayern kommen. Das ließ Sportvorstand Max Eberl am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Bayer Leverkusen durchblicken.

„Wir denken, dass er im Dezember wieder mit der Mannschaft dabei sein kann. Dass er vielleicht schon ein paar Minuten schnuppern kann, so dass er dann im Januar wieder 100 Prozent dabei ist“, sagte Eberl bei Sky.

Musiala hatte im Sommer bei der Club-WM in den USA im Spiel gegen Paris Saint-Germain eine Sprunggelenksluxation mit dem Bruch des Wadenbeins erlitten. Zuletzt war er auf den Platz zurückgekehrt und absolvierte Laufeinheiten auf dem Rasen.