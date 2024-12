Frankfurt (Oder) - In einem Prozess um Betrugsvorwürfe vor dem Landgericht in Frankfurt (Oder) könnten der Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi heute (9.30 Uhr) auf Ex-Manager Arafat Abou-Chaker treffen. Der Vorsitzende Richter ließ zuletzt durchblicken, dass der Rapper und seine Frau voraussichtlich vor Gericht erscheinen werden. Beide sind als Zeugen geladen, leben aber mittlerweile in Dubai.

Abou-Chaker und einem Mitangeklagten wird Betrug im Rahmen eines Rechtsstreits mit Bushido um die Aufteilung eines gemeinsamen Immobiliengeschäfts in Brandenburg vorgeworfen. In dem Prozess soll der Ex-Manager laut Staatsanwaltschaft gefälschte Quittungen eines Bauunternehmers vorgelegt haben, um angebliche Zahlungen nachzuweisen und den Prozess zu seinen Gunsten zu gestalten. Der Prozess ist auf vier Tage angesetzt.