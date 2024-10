Anna-Maria Ferchichi und ihr Mann Bushido leben in Dubai. Beide legen viel Wert auf die Kinderziehung. Der Rapper zeigt aus Sicht seiner Frau auch seine spießige Seite.

Berlin - Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi hält ihren Mann in so mancher Hinsicht für einen Spießer - zum Beispiel beim Thema Lautstärke. „Wenn der Nachbar in Deutschland mal gefeiert hat und um zwei Uhr morgens die Musik noch lief, dann hat er sich nicht gescheut, auch mal die Polizei wegen Ruhestörung zu rufen“, sagte Ferchichi der Deutschen Presse-Agentur über den Rapper.

„In den Momenten dachte ich: „Wow, der Party-Crasher. Hätte ich jetzt nicht gemacht." Ich hätte mich geärgert, aber ich hätte nicht die Polizei gerufen.“ Influencerin Ferchichi und ihr Mann, der mit bürgerlichen Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder, mit denen sie in Dubai leben.

„Anis ist noch viel spießiger als ich“, sagte Ferchichi, die eine Schwester von Sängerin Sarah Connor ist. Mit ihrem Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ kommt das Ehepaar Ende Oktober nach Deutschland. Am 24. Oktober ist der Auftakt im Berliner Admiralspalast geplant.

Ferchichi: Legen viel Wert auf Kindererziehung

Beide legten zum Beispiel viel Wert auf Kindererziehung, sagte Ferchichi. In Restaurants seien Handys etwa tabu, zudem seien Hobbys und Schule sehr wichtig. „Ich glaube, dass Leute uns das gar nicht zutrauen, dass wir Einser-Schüler-Kinder haben und dass unsere Kinder gewissenhaft und sehr erfolgreich ihre Hobbys ausführen. Wir stehen wie andere Eltern auch an den Wochenenden um acht Uhr morgens auf dem Fußballplatz.“