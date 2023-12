Busverkehr am Silvesterabend in Berlin eingeschränkt

Berlin - Fahrgäste müssen sich am Silvester​abend in Berlin auf Einschränkungen im Busverkehr einstellen. Dies gilt vor allem für Strecken in Kreuzberg und Neukölln, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Anfrage mitteilten. So werden zahlreiche Haltestellen entlang der Sonnenallee und Richtung Hermannplatz nicht bedient. „Die Sicherheit von Fahrgästen und Fahrpersonal hat für uns selbstverständlich höchste Priorität“, sagte ein BVG-Sprecher am Samstag. Als einen Grund nannte der Sprecher dem „Tagesspiegel“ Erfahrungen in der Vergangenheit und nannte Böllerwürfe als Beispiel.

Das Unternehmen entscheide über das Angebot in der Silvesternacht in enger Absprache mit der Polizei. „Bei weiteren polizeilichen Straßensperrungen passen wir zudem auch weitere Linien entsprechend an“, erklärte der BVG-Sprecher. Er riet Fahrgästen daher, sich zum Jahreswechsel aktuell über die Fahrplanauskunft in der App und auf der Website zu informieren.

Neben den Einschränkungen im Bereich der Sonnenallee gibt es auch Umleitungen bei den Buslinien 106, 187 und N26. Hintergrund sind die Feierlichkeiten am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni.