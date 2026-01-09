Anhaltende Schneefälle: In Bremen fahren keine Busse mehr, und auch einige Straßenbahnlinien werden eingestellt.

Bremen - Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen stellt die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ab sofort und bis auf weiteres den Busbetrieb in Bremen-Stadt und Bremen-Nord komplett ein. Aktuelle Fahrten werden beendet, dann rücken die Busse auf den Betriebshöfen ein, wie eine Sprecherin der BSAG mitteilte.

Wegen der anhaltenden Schneefälle werden demnach auch mehrere Straßenbahnlinien eingestellt. Aktuell betroffen sind die Linien 5, 8 und 14, wie die Sprecherin mitteilte. Das Problem sei, die Weichen für die Straßenbahnen freizuhalten. Die BSAG konzentriere sich demnach dabei auf Schlüsselbereiche im Netz wie Hauptbahnhof und Domsheide.

Zudem komme es auf allen Linien zu hohen Verspätungen, kurzfristigen Umleitungen und Fahrtausfällen. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren – unter www.bsag.de sowie in der FahrPlaner-App. Telefonisch gebe es Infos über die 24-Stunden-Serviceauskunft des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN) unter Telefon +49 421 596059.