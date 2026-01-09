Das Winterwtter legt den Busverkehr in der Stadt Osnabrück lahm. Auch angrenzende Bereiche sind betroffen.

Osnabrück - Der Busverkehr in Osnabrück ist wegen des Winterwetters eingestellt worden. Das teilten die Stadtwerke mit. Demnach bleiben die Linienbusse in den Depots.

Auch im Gebiet nordöstlich der Stadt, das noch zur Verkehrsgemeinschaft gehört, fahren keine Busse. In den übrigen Gebieten in Stadt und Landkreis Osnabrück kommt es demnach zu Einschränkungen und Teilausfällen. Die Region ist eine der ersten in Niedersachsen, die von dem Sturmtief „Elli“ getroffen wurde.

Osnabrück ist nicht die erste Stadt mit Einschränkungen im Busverkehr. Auch in der Stadt Oldenburg wurde der Busverkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt.