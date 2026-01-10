Starker Schneefall hat den Busverkehr in Mansfeld-Südharz und der Altmark lahmgelegt. Auch in Halle gab es große Einschränkungen. Allmählich beruhigt sich die Situation wieder.

Wegen des Neuschnees ist der Busverkehr im Harz und Südharz weiterhin gestört. (Archivbild)

Mansfeld-Südharz/Halle - Nachdem Wintersturm „Elli“ den Bus- und Bahnverkehr in zahlreichen Regionen in Sachsen-Anhalt teils lahmgelegt hatte, läuft der ÖPNV langsam überall wieder an. Die Havag in Halle meldete am Mittag, dass der Fahrplan wieder in Kraft gesetzt worden sei, nachdem es noch am Morgen massive Beeinträchtigungen gegeben hatte. Es könne vereinzelt aber weiterhin zu Verspätungen kommen.

Busverkehr in der Altmark und im Südharz war komplett eingestellt

Auch in der Altmark fahren ab dem Mittag wieder Busse. Dort war am Samstagmorgen und -vormittag der gesamte ÖPNV nach Angaben des Busunternehmens PVGS eingestellt worden. Im Saalekreis und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind nach Angaben der Verkehrsbetriebe alle Linien in Betrieb. Im Salzlandkreis komme es vereinzelt zu Einschränkungen und Ausfällen von Haltestellen. Auch im Landkreis Börde komme es weiter zu teils erheblichen Beeinträchtigungen.

Im Harz sind die Busse nach Angaben der Harzer Verkehrsbetriebe unterwegs. Vor allem in Höhenlagen ab 250 Metern müssten sich die Fahrgäste allerdings auf Verspätungen einstellen. Lediglich die Strecke zwischen Schierke und Braunlage könne weiterhin nicht bedient werden, was vor allem für Wintersportler interessant sein dürfte.

Harzer Schmalspurbahnen nehmen Betrieb wieder auf

Auch die Harzer Schmalspurbahnen haben am Samstag ihren Betrieb wieder aufgenommen. Hier bleibt die Strecke zwischen Schierke und dem Brocken allerdings weiter gesperrt.

Auch im regionalen Bahnverkehr kommt es nach Angaben der Deutschen Bahn weiterhin zu Zugausfällen. Etwa zwischen Genthin und Braunschweig, Salzwedel und Uelzen, sowie zwischen Stendal und Osterburg.