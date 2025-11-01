Ein BVG-Bus kracht in Karlshorst in Bäume und eine Laterne. Die Feuerwehr rückt mit 60 Kräften aus. Was ist bislang über den Unfall bekannt?

Berlin - Ein Linienbus der BVG ist in Berlin-Karlshorst von der Straße abgekommen und auf einem Grünstreifen gegen mehrere kleine Bäume und eine Laterne gefahren. Vier Menschen wurden bei dem Unfall am Vormittag im Römerweg leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei von ihnen wurden demnach in eine Klinik gebracht.

Da zunächst von einer größeren Zahl von Verletzten ausgegangen wurde, rückte die Feuerwehr mit rund 60 Kräften an. Warum der Bus von der Fahrbahn abkam, war zunächst nicht klar.