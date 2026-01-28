Nach dem Eisregen rollen immer mehr Straßenbahnen. Doch der Regelbetrieb ist bislang nicht überall wieder hergestellt. Die BVG spricht von einer „beispiellosen“ Lage.

Berlin - Immer mehr Straßenbahnen sind nach dem Eisregen in Berlin wieder unterwegs - aber noch nicht alle. „Mittlerweile können gut zwei Drittel des Netzes wieder befahren werden“, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am frühen Abend mit. Am Nachmittag nahmen demnach die Linien 63 und M10 ihren Betrieb wieder auf. „Damit rollen die Straßenbahnen in weiten Teilen der Stadt wieder.“

Am Montagmorgen fiel wegen vereister Stromleitungen das ganze Berliner Straßenbahnnetz aus. Der Straßenbahnverkehr läuft seitdem schrittweise wieder an, ist jedoch bisher nicht überall im Regelbetrieb. Deswegen sollten sich Fahrgäste über ihre Verbindung informieren. Der Verkehr von U-Bahnen und Bussen hingegen sei den gesamten Tag planmäßig und stabil gelaufen.

Teams arbeiten in der Nacht

Die derzeitige Lage bezeichnete die BVG als „beispiellos“. Der intensive Eisregen habe in kurzer Zeit zu massiven Vereisungen geführt. „Eine solche Kombination hat es in Berlin seit Jahrzehnten nicht gegeben“, hieß es. Teams arbeiteten daran, das Straßenbahnnetz vollständig zu stabilisieren.

In der Nacht auf Donnerstag werden die Teams den Angaben nach durchgehend im Einsatz sein, um Gleise, Weichen sowie Oberleitungen der Straßenbahnen freizuhalten. Die U-Bahnen würden erneut die ganze Nacht fahren, um auf den oberirdischen Abschnitten die Stromschienen freizuhalten, so die BVG. Und: Eisregen sei nicht angekündigt.