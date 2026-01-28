Nach Fankrawallen im Spiel gegen Dresden: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Bei den Krawallen am Rande des Ost-Derbys 1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden gab es 70 Verletzte.

Magdeburg/Aschersleben. - Nach den schweren Fankrawallen am Rande des Zweitliga-Spiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden am Sonnabend haben Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes gestern einen ersten Tatverdächtigen festgenommen.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg gestern Abend berichtete, handelt es sich bei ihm um einen 29-Jährigen aus Aschersleben. Er soll einen Polizeibeamten mit einer Steinplatte angegriffen und verletzt haben. Am Abend erließ ein Richter am Amtsgericht Magdeburg Haftbefehl. Dem Mann wird versuchter Mord, schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung sowie tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Unterdessen lehnt der FCM weiterhin jeden Kommentar zu den Krawallen ab, bei denen 70 Beamte zum Teil schwer verletzt wurden. In drei Fällen ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes.