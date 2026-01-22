weather heiter
Folgen auch für Notrufe „BZ“: Stromausfall in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr

Die Folge: Verzögerungen bei der Bearbeitung von Notrufen.

Von dpa 22.01.2026, 14:39
Der Stromausfall sorgte auch für Verzögerungen bei der Bearbeitung der Notrufe. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Berlin - Die Leitstelle der Berliner Feuerwehr ist einem Bericht der „BZ“ zufolge am Donnerstag von einem Stromausfall betroffen gewesen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass es eine technische Einschränkung gegeben habe, die inzwischen behoben sei. 

Aufgrund dieser Einschränkung sei es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Notrufen gekommen. Was genau die technische Einschränkung war, sagte er nicht.