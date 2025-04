Buchholz - Bei einem Brand in einem Café ist in der Nacht in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) ein Gebäude stark beschädigt worden. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf 200.000 Euro. Verletzte gab es keine. In der Nähe des Gebäudes sei ein geöffneter Benzinkanister gefunden worden, es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung.

In der Nacht sei daraufhin ein 18 Jahre alter Mann aus Buchholz als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch seine Wohnung sei durchsucht worden. Er machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, wie die Polizei mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft Stade beantragte einen Haftbefehl. Am Dienstag werde der junge Mann dann einem Haftrichter vorgeführt, bis dahin bleibe er im Polizeigewahrsam.