Can Özkan ist der nächste Neue von Erzgebirge Aue. Der defensive Mittelfeldspieler soll den Veilchen mit seiner Lauf- und Zweikampfstärke helfen.

Can Özkan wechselt von Bielefeld zu Erzgebirge Aue

Fußball: DFB-Pokal, 2. Runde, Arminia Bielefeld - Hamburger SV, in der Schüco-Arena. Bielefelds Can Özkan (M) im Kampf um den Ball mit Hamburgs Spielern William Mikelbrencis (l) und András Németh (r). Der Mittelfeldspieler wechselt nach Aue.

Aue - Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat Can Özkan von Liga-Konkurrent Arminia Bielefeld verpflichtet. Wie die Veilchen am Mittwoch bekanntgaben, unterschrieb der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Juni 2026.

„Wir haben uns sehr intensiv mit dieser Personalie beschäftigt und sehen in Can Özkan genau jene Fähigkeiten und Tugenden, die wir für die wichtige Position zentral vor der Abwehr benötigen“, wird Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in der Mitteilung zitiert. „Er ist ausgesprochen lauf- und zweikampfstark, bildet damit eine sinnvolle Ergänzung zu seinen neuen Mitspielern im FCE-Trikot.“