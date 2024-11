Mitarbeiter öffnen am Bahnhof Jena Paradies ein Schließfach und finden darin eine Einkaufstüte mit berauschendem Inhalt. Jetzt untersucht die Polizei, wer die Tüte dort wann deponierte.

Cannabis in Bahnhofsschließfach entdeckt

Ein Kilogramm Cannabis in Schließfach in Jena sichergestellt. (Archivfoto)

Jena - Ein Schließfach am Bahnhof Jena Paradies hat sich als ein Drogenversteck entpuppt. Mitarbeiter fanden am Sonntag beim Öffnen des Schließfaches ein Kilogramm Cannabis, wie die Polizei berichtete. An Bahnhöfen ist es laut Polizei üblich, dass dazu berechtigte Mitarbeiter Schließfächer öffnen, wenn etwa die Gebühr dafür nicht mehr weitergezahlt wird.

In einer Einkaufstüte fanden sie dann das Rauschgift. Die Polizei sicherte den Fund und leitete Ermittlungen ein. Untersucht würden nun die Hintergründe des Verstecks, um mögliche Täter zu ermitteln.