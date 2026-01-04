weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Brände: Carport brennt wegen Silvesterresten

Brände Carport brennt wegen Silvesterresten

Silvesterreste im Müll haben einen Brand ausgelöst. 39 Feuerwehrleute müssen anrücken.

Von dpa 04.01.2026, 14:45
Die vermeintlich abgekühlten Reste von Silvesterfeuerwerk haben zum Brand eines Carports geführt. (Symbolbild)
Die vermeintlich abgekühlten Reste von Silvesterfeuerwerk haben zum Brand eines Carports geführt. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Seehausen - Noch nicht abgekühlte Reste eines Feuerwerks haben in Seehausen (Landkreis Stendal) zum Brand eines Carports geführt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die vermeintlich abgekühlte Asche in einer Mülltonne unter dem Carport entsorgt, bis es schließlich zum Brand kam. Rund 39 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Brand ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Freitag.