Seehausen - Noch nicht abgekühlte Reste eines Feuerwerks haben in Seehausen (Landkreis Stendal) zum Brand eines Carports geführt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die vermeintlich abgekühlte Asche in einer Mülltonne unter dem Carport entsorgt, bis es schließlich zum Brand kam. Rund 39 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Brand ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Freitag.