Sie hat schon zwei Oscars und vier Golden Globes bekommen. Nun wird die australische Schauspielerin mit dem Bambi ausgezeichnet. Wie die Jury ihre Entscheidung begründet.

Cate Blanchett posiert bei den diesjährigen Emmy Awards in Los Angeles. Nun bekommt die Schauspielerin einen Bambi. (Archivbild)

München - Schauspielerin Cate Blanchett bekommt in diesem Jahr einen Bambi. Mit dem Preis in der Kategorie „Schauspielerin International“ will die Bambi-Jury die 56-Jährige nicht nur für ihre „künstlerische Exzellenz“, sondern auch für ihr „humanitäres und ökologisches Engagement“ würdigen, wie der Burda-Verlag mitteilte.

Blanchett habe als Schauspielerin „die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen auf die Leinwand gebracht“, heißt es weiter. Sie sei eine „wahre Künstlerin, die jede Rolle mit radikaler Hingabe neu definiert.“ Bekannt ist die Australierin aus zahlreichen Filmen, darunter die „Herr der Ringe“-Reihe und das Historiendrama „Elizabeth“.

Oscar-Preisträgerin mit großer Bandbreite

Für ihre Darstellung der Hollywood-Legende Katharine Hepburn in „Aviator“ gewann Cate Blanchett 2005 den Oscar als beste Nebendarstellerin. 2014 wurde sie für Woody Allens „Blue Jasmine“ als beste Hauptdarstellerin mit dem begehrten Filmpreis ausgezeichnet. Eine ihrer jüngsten Rollen, die Darstellung der Dirigentin Lydia Tár, brachte ihr 2023 den Golden Globe ein.

Neben ihrer schauspielerischen Leistung hob die Bambi-Jury auch Blanchetts soziales Engagement hervor. Seit 2016 setzt sich die Schauspielerin als Sonderbotschafterin des UNHCR für Geflüchtete ein. Daneben engagiert sich die 56-Jährige für verschiedene Klima- und Umweltorganisationen.

Bambi-Gala in München

Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird am Donnerstag (13.11.) live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt.

Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben. Weitere bereits bekannte Preisträger sind Sängerin und Schauspielerin Cher, Model Heidi Klum, Filmemacher Michael „Bully“ Herbig und Komikerin Hazel Brugger. Zum dritten Mal in Folge findet die Bambi-Verleihung in München statt.