CDU in Kleinmachnow vorn - Stichwahl um Bürgermeisteramt

In Kleinmachnow wird die Entscheidung, wer der nächste Bürgermeister wird, in einer Stichwahl fallen. (Symbolbild)

Kleinmachnow - Bei der Bürgermeisterwahl in Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) kommt es zur Stichwahl. Der CDU-Kandidat Bodo Krause erhielt im ersten Wahlgang die meisten Stimmen, laut vorläufigem Endergebnis kam er auf 46,1 Prozent. Auf den SPD-Kandidaten Markus Schmidt entfielen 33,2 Prozent. Brandenburgs Grünen-Landesvorsitzende Alexandra Pichl von den Grünen kam auf 20,7 Prozent.

Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit von über 50 Prozent erreichte, wird die Entscheidung in einer Stichwahl zwischen Krause und Schmidt fallen. Die Stichwahl ist laut Gemeindeverwaltung für den 16. Februar vorgesehen.

Der bisherige Amtsinhaber Michael Grubert (SPD) trat nach 16 Jahren als Kleinmachnows Bürgermeister nicht mehr an. Grubert und die Kleinstadt in Brandenburg wurden im Sommer 2023 durch die Suche einer vermeintlichen Löwin in der Region überregional bekannt - letztlich war es wohl ein Wildschwein, das für Aufregung sorgte.