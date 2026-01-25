Spannung bis zum Schluss: CDU-Mann Erbert setzt sich im Landkreis Oberspreewald-Lausitz durch. Was die Wahl so besonders macht und warum ganz Brandenburg hinschaute.

Senftenberg - Bei der Stichwahl um das Landratsamt im brandenburgischen Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat sich Gesundheitsdezernent Alexander Erbert (CDU) durchgesetzt. Er erhielt nach dem vorläufigen Endergebnis 53,4 Prozent der Stimmen, wie der Landkreis mitteilte. Seine Mitbewerberin Antje Ruhland-Führer (AfD), die während der Auszählung auch eine Zeit lang vorn lag, kam am Ende auf 46,6 Prozent.

Wahlbeteiligung bei 45,2 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag laut Landkreis bei 45,2 Prozent. Erbert folgt auf den bisherigen Landrat Siegurd Heinze (parteilos), der nach 16 Jahren im Amt nicht erneut angetreten war. Die Wahl wurde mit besonderem Interesse verfolgt, da die AfD in Brandenburg die Chance hatte, erstmals einen Landrat zu stellen.

Die Stichwahl war notwendig geworden, nachdem im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hatte. Erbert hatte dabei 48,8 Prozent, Ruhland-Führer 43,6 Prozent der Stimmen erhalten. Evgeni Kivman von der Tierschutzpartei bekam 7,6 Prozent.