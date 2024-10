Erfurt - Der Thüringische Landkreistag hat einen neuen Präsidenten. Der Landrat des Saale-Orla-Kreises Christian Herrgott (CDU) folgt auf die langjährige Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), wie der Landkreistag nach einer Versammlung mitteilte. Herrgott sei einstimmig gewählt worden. Vizepräsident soll weiterhin der Gothaer Landrat Onno Eckert (SPD) sein.

Schweinsburg war 30 Jahre lang Landrätin in Greiz und etliche Jahre Präsidentin des Landkreistages. Bei der Kommunalwahl im Mai durfte sie aus Altersgründen nicht mehr antreten. Sie sitzt nun für die CDU im Landtag. Herrgott war Ende Januar zum Landrat des Saale-Orla-Kreises gewählt worden. In der Stichwahl hatte er sich knapp gegen AfD-Mann Uwe Thrum durchgesetzt, was auch bundesweit für Aufsehen sorgte.