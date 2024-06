In den letzten Wochen wurden immer wieder Politiker während des Wahlkampfes angegriffen. Die CDU in Halle hat ihre Mitglieder nun dazu aufgefordert, ein paar Tage nicht an Wahlkampfständen zu stehen.

Halle - Mitglieder der CDU in Halle sollen vorerst auf den Wahlkampf an Ständen verzichten. Dazu forderte der Kreisverband der CDU in der Saalestadt auf. „Damit wollen wir ein klares Zeichen gegen Gewalt und Extremismus in der politischen Debatte setzen“, hieß es in einer Mitteilung. Verzichtet werden auf Wahlkampfstände soll aber nur bis zum Mittwoch (5. Juni).

Mit großer Sorge und Entsetzen habe der Verband die „schier unzähligen Übergriffe, Gewaltandrohungen und verbalen Entgleisungen im bisherigen Wahlkampf in Deutschland wahrgenommen“, hieß es. So dürfe es nicht weitergehen. „Die Verrohung der politischen Debatte und deren Radikalisierung durch externe (Nahost) und interne Konflikte müssen aufhören.“