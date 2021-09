Wahlen CDU-Spitzenkandidat Sack: Rot-rot-grüne Regierung verhindern

Die SPD unter Ministerpräsidentin Schwesig scheint bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag fast unbezwingbar. Das sieht auch Michael Sack so. Für den CDU-Spitzenkandidaten steht Mitregieren an erster Stelle.