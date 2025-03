Berlin - Für die Tischtennisspielerinnen des TTC Berlin Eastside sind die Chancen auf den sechsten Titel in der Champions League stark gesunken. Im Halbfinal-Hinspiel unterlag der deutsche Rekordmeister dem favorisierten polnischen Spitzenclub KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg mit 1:3. Die Mannschaft war der europäische Titelträger der vergangenen drei Jahre. Das Rückspiel wird am 25. April in Tarnobrzeg (17.00 Uhr) ausgetragen.

Zwar schaffte Nina Mittelham in der ersten Partie einen Sieg gegen Natalia Bajor, doch anschließend waren Xiaona Shan gegen Elizabeta Samara (1:3) und Sabina Surjan gegen das deutsche Defensiv-Ass Han Ying (0:3) ohne Chance. Mittelham konnte mit einer 2:1-Führung in ihrem zweiten Spiel gegen Samara auf den zweiten Punktgewinn hoffen, doch die Rumänin drehte noch das Spiel und holte den entscheidenden dritten Punkt.