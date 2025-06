Weißenfels - Basketball-Pokalsieger Syntainics MBC hat sich weiterhin die Dienste von Charles Callison gesichert. Der 30 Jahre alte und 1,85 Meter große US-Spielmacher verlängerte seinen Vertrag auch für die kommende Saison, teilte der deutsche Pokalsieger mit. Damit geht Callison in seine bereits vierte Saison in Weißenfels. Er ist der beste Korbschütze und beste Vorlagengeber in der Bundesligageschichte der Wölfe.

Im November 2022 war Charles Callison vom niederländischen Spitzenclub Donar Groningen als Nachverpflichtung nach Weißenfels gekommen. Seither trug er in 99 Bundesliga-Spielen den Dress mit der Rückennummer 23. Dabei erzielte er 1165 Punkte und 463 Assists und löste im Laufe der vergangenen Saison Sergio Kerusch (1087 Punkte) als besten Korbschützen sowie Marcus Hatten (412 Assists) als besten Vorlagengeber des MBC ab.