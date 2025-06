Das Unwetter vom Donnerstag hat vor allem den Norden Sachsen-Anhalts erreicht. In den restlichen Landesteilen - vor allem im Osten - ist es weiter trocken. Das ist gefährlich.

Höchste Waldbrandgefahrenstufe in Wittenberg

Im Osten von Sachsen-Anhalt ist in diesem Jahr zum ersten Mal die höchste Waldbrandwanrstufe erreicht worden. (Archivbild)

Wittenberg - In der diesjährigen Waldbrandsaison ist jetzt zum ersten Mal die höchste Waldbrandgefahrenstufe erreicht worden. Nach Angaben des Landeszentrums Wald gilt die Gefahrenstufe fünf für den Landkreis Wittenberg. Damit dürfen die Wege im Wald dort nicht mehr verlassen werden.

In Anhalt-Bitterfeld und der Stadt Dessau-Roßlau gilt weiterhin die zweithöchste Gefahrenstufe 4. In den restlichen Landesteilen gilt Stufe 3. Lediglich in der Altmark und der Region Stendal sank die Waldbrandgefahr nach den Unwettern von Donnerstag deutlich.

Im vergangenen Jahr machte die höchste Gefahrenstufe rund 2,6 Prozent aller Waldbrandwarnungen in Sachsen-Anhalt aus. 2024 wurde die Waldbrandstufe 5 bereits im Mai das erste Mal erreicht.