In New York läuft der Prozess gegen den früheren Rap-Superstar Sean Combs wegen Anschuldigungen von Sexualstraftaten. Combs' Anwälte beantragen nun einen vorzeitigen Abbruch - ohne Erfolg.

New York - Im Prozess gegen Sean Combs wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten hat das Verteidigungsteam des früheren Rap-Superstars erfolglos einen vorzeitigen Abbruch des Verfahrens gefordert. Richter Arun Subramanian lehnte den Antrag am Gericht in New York ab, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Zuvor hatte der Feuerwehrmann und Brandstiftungsexperte Lance Jimenez ausgesagt, dass nach einem Einbruch in das Haus von Musiker Kid Cudi 2011 Fingerabdrücke gefunden worden seien. Diese seien aber später vernichtet worden. Die Verteidigung von Combs argumentierte daraufhin, dass die Staatsanwaltschaft es so aussehen lassen habe, als ob Combs damit etwas zu tun gehabt habe - und beantragte deswegen den vorzeitigen Abbruch des Verfahrens. Den lehnte Richter Subramanian ab. Der Richter wies allerdings die Jury an, die Aussage von Jimenez über die Fingerabdrücke für ihre Urteilsfindung zu ignorieren.

Rapper Cudi berichtete von Einbruch in sein Haus

Kid Cudi, mit bürgerlichem Namen Scott Mescudi, hatte in der vergangenen Woche vor Gericht ausgesagt und von seiner Beziehung zu Combs' Ex-Partnerin Cassie Ventura berichtet. Cudi sagte zudem aus, dass Combs nach Bekanntwerden seiner Beziehung mit der Sängerin in sein Haus eingedrungen sei und damit gedroht habe, sein Auto in die Luft zu jagen. Kurze Zeit später habe Cudis blauer Sportwagen dann tatsächlich gebrannt.

Combs wird des Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten beschuldigt. Der Rapper, der unter anderem unter dem Künstlernamen Diddy bekannt ist, bestreitet sämtliche Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.