In der Quarterback-Arena in Leipzig müssen die Weißenfelser eine bittere Niederlage hinnehmen. Auch der starke Auftritt von Charles Callison reichte am Ende nicht zum achten Saisonsieg.

Leipzig - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben am zweiten Weihnachtsfeiertag ein spannendes mitteldeutsches Duell zu ihren Gunsten entschieden. Die Sachsen gewannen das Derby gegen den Gastgeber MBC Syntainics in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena mit 94:90 (50:46).

Während die Gäste wieder auf Tuchfühlung zu den Playoff-Plätzen gekommen sind, haben die zuvor auf dem vierten Platz liegenden Weißenfelser nach ihrer zweiten Niederlage in Folge den Kontakt zur Tabellenspitze verloren. Den größten Anteil am sechsten Saisonsieg der Niners hatten Amadou Sow (21), Kevin Yebo (20), Corey Davies (18) und Ty Brewer (12). Für den MBC reichte auch die starke Vorstellung von Charles Callison (30) nicht zum Erfolg. Außerdem punkteten Khyri Thomas (24), Jure Planinic (15) und Spender Reaves (10) zweistellig.

Ständig wechselnde Führungen

Die Chemnitzer erwischten den besseren Start, führten nach fünf Minuten mit 10:6. Doch der MBC schlug noch im ersten Viertel zurück, wandelte durch einen 9:0-Lauf das 12:15 (8.) innerhalb von gut einer Minute in eine 21:15-Führung um und baute diesen Vorsprung auf 41:31 (16.) aus. Zur Pause lagen jedoch die Niners mit vier Punkten vorn.

Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Callison warf Weißenfels nach dem Seitenwechsel mit zehn Punkten in Folge wieder mit 56:53 (24.) in Front. Allein im letzten Viertel wechselte die Führung sechsmal. Am Ende trafen die vor der Pause sehr erfolgreichen Weißenfelser Distanzschützen jenseits der Dreierlinie zu schlecht: nur elf von 32 Versuchen landeten im Korb. Bei den Sachsen hingegen fanden zehn von 27 Distanzwürfen den Weg ins Ziel.