Wegen eines Verdachts auf Vogelgrippe bleibt der Tierpark Chemnitz am Donnerstag geschlossen. Viele Fragen sind noch offen.

Von dpa 29.01.2026, 10:52
Der Tierpark Chemnitz bleibt wegen des Verdachts auf einen Fall von Vogelgrippe am Donnerstag geschlossen. (Symbolbild) Silas Stein/dpa

Chemnitz - Wegen des Verdachts auf einen Fall von Vogelgrippe bleibt der Tierpark Chemnitz am Donnerstag geschlossen. Das teilte die Stadt mit. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen, hieß es. 

Die umgangssprachlich als Vogelgrippe bezeichnete Aviäre Influenza ist eine Infektionskrankheit, die durch Viren ausgelöst wird. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) kommt es auch vor, dass sich Säugetiere infizieren, wenn sie Kontakt zu infizierten Vögeln oder deren Ausscheidungen hatten. In Deutschland sei noch kein Fall von infizierten Menschen bekanntgeworden.