Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben eine fast schon verlorene Partie noch gedreht und den sechsten Saisonsieg eingefahren. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen die Würzburg Baskets mit 81:77 (23:32), obwohl sie zwischenzeitlich mit 15 Punkten in Rückstand lagen. In der Tabelle zogen sie an den Franken vorbei. Den größten Anteil am Erfolg hatten Victor Bailey Jr. (20), Aher Uguak (16), DeAndre Lansdowne, William Christmas und Jeff Garrett (je 10). Für Würzburg konnten nur der überragende Jhivvan Jackson (35) und Zachary Seljaas (13) zweistellig punkten.

Die Chemnitzer verschliefen die ersten beiden Viertel und gerieten in der 16. Minute mit 14:29 ins Hintertreffen. 14 Ballverluste und eine miserable Dreierquote führten zu diesem deutlichen Rückstand, dem die Sachsen lange hinterherlaufen mussten. Bis fünf Minuten vor dem Ende lagen die Würzburger noch mit 65:57 vorn. Mit einem 17:3-Lauf drehten die Niners dann aber innerhalb von knapp vier Minuten die Partie und retteten diesen Vorsprung über die Zeit.