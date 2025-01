Die Niners erleiden einen Rückschlag im Kampf um den Einzug in die Play offs. Nur 33 Prozent der Würfe der Gäste landen im gegnerischen Korb. Hinzu kommen 18 Ballverluste.

Chemnitzer Erfolgsserie reißt in Vechta

Chemnitz erleidet Rückschlag in Vechta.

Vechta - Die Erfolgsserie der Basketballer der Niners Chemnitz ist gerissen. Nach drei Siegen in Serie in der Bundesliga mussten die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore das Parkett erstmals wieder als Verlierer verlassen. Die Sachsen verloren ihr Gastspiel bei Aufsteiger Rasta Vechta klar mit 66:89 (30:40). Bei den Gastgebern punkteten mit Brandon Randolph (19), Tyger Campbell, Lloyd Pandi (je 15), Joel Aminu, Joschka Ferner (je 12) und Jayden Gardner (10) gleich sechs Spieler zweistellig. Das schafften bei den Sachsen nur Victor Bailey Jr. (15) und Aher Uguak (11).

Die Chemnitzer lagen beim 6:5 (4.) das einzige Mal in dieser Begegnung vorn und konnten nur bis zum 25:27 (15.) auf Tuchfühlung bleiben. Dann zogen die Gastgeber mit einem 9:0-Lauf auf 36:25 davon und hatten bereits beim 54:36 (25.) für die Entscheidung in diesem Duell gesorgt. Die Sachsen kamen aus dem Feld nur auf eine Trefferquote von 33 Prozent und leisteten sich mit 18 Ballverlusten doppelt so viele wie Vechta.