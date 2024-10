Licht und Musik verwandeln Parks in Europa zu Glitzerwelten in der dunklen Jahreszeit. Solche Christmas Garden gibt es auch in Sachsen - sie öffnen mit dem Advent wieder in Dresden und Leipzig.

Wieder zwei Christmas Garden in Sachsen: in Dresden und Leipzig. (Archivbild)

Dresden/Markkleeberg - Jeweils über eine Million Lichtpunkte machen in diesem Winter erneut zwei historische Parkanlagen in Sachsen für einige Wochen zum Christmas Garden. Während Schloss und Park Pillnitz aus dem 18. Jahrhundert in Dresden bereits zum sechsten Mal im Advent im Dunkeln funkeln, wird der Ende des 19. Jahrhunderts angelegte Herfurth'sche Landschaftspark in Markkleeberg nach dem Debüt 2023 zum zweiten Mal illuminiert. Die Christmas Garden Deutschland GmbH kündigte warmes Licht und schimmernde Farben in je rund 30 Installationen sowie Klänge bis Anfang 2025 an.

Neuheiten und Klassiker in Dresden

Für den Christmas Garden Dresden (21. November bis 12. Januar 2025) kündigten die Veranstalter mehr bunte Inszenierungen, Überraschungen und Klassiker der Vergangenheit auf dem etwa zwei Kilometer langen Rundweg durch die einstige fürstliche Sommerresidenz an. Der reicht vom Lustgarten im Lichterglanz durch die Kathedrale des Lichts an einer Wasser-Installation vorbei bis zu Glockenspiel, Lichtermeer und Lichtinseln über 45.000 Lichtpunkten - und der Weihnachtsgeschichte am Palmenhaus.

Wunschbrücke und Lesungen mit Prominenz in Leipzig

Der heutige agra-Park Markkleeberg verwandelt sich laut Ankündigung als Christmas Garden Leipzig (26. November bis 5. Januar 2025) in ein „zauberhaftes Glitzermeer mit funkelnden Attraktionen“. Dort führt der audiovisuelle Rundgang vom Lichtermeer über eine Wunschbrücke bis zum Wishing Tree. Dazwischen tanzen Lichtflocken über den Boden, es gibt funkelnde Kuschelbären und Waldtiere, Farbenballett und Wassermärchen sowie einen See der Weisheit - auf dem Lotusblüten schimmern. Im Dezember sind Lesungen mit Schauspielerin Anna Thalbach sowie Sängerin Mieze von der Berliner Elektropopband MIA in dem Ambiente geplant.

Dresden und Leipzig, die zu aktuell 15 Christmas Garden in Europa gehören, besuchten in der Vorsaison zusammen über 200.000 Menschen, rund 120.000 Erwachsene, Kinder und Jugendliche in Dresden sowie 85.000 in Leipzig. Erstmals 2014 waren die Royal Botanic Gardens im Londoner Stadtteil Kew erleuchtet, zwei Jahre später hatte das Spektakel in Deutschland Premiere.