In Brandenburg sind derzeit Feuerwehrkräfte im Einsatz. Neben bestehenden Waldbränden sorgen hohe Temperaturen sowie ein Brand im benachbarten Sachsen für Alarmbereitschaft.

Waldbrände in Brandenburg weiterhin unter Kontrolle

Treuenbrietzen - Die Großbrände in zwei brandenburgischen Wäldern sind weiterhin unter Kontrolle. Sowohl in Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) als auch in Kleinbahren (Elbe-Elster-Kreis) ist die Lage demnach unverändert zu Dienstagabend, wie der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, mitteilte.

Die Feuerwehr müsse sich heute auf mögliche neue Brände vorbereiten, hieß es weiter. Durch die hohen Temperaturen könnten bestehende Glutnester wieder aufflammen. Die Feuerwehr werde auch einen Blick nach Sachsen werfen: Dort bestehe die Gefahr, dass ein Brand in der Gohrischheide (Landkreis Meißen) nahe der brandenburgischen Grenze auf das benachbarte Bundesland übergreife.

Daher seien heute wieder vermehrt Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Welche Maßnahmen genau ergriffen würden, sei bisher nicht absehbar, teilte Engel weiter mit.