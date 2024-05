City Biathlon am 15. September erstmals in Dresden

Dresden - Der 15. City Biathlon wird in Dresden ausgetragen. Das gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. Am 15. September gehen in der sächsischen Landeshauptstadt je zehn der weltbesten Frauen und Männer an den Start. Die Namen der Teilnehmer werden am 24. Juni bekanntgegeben. Im Vorjahr gewannen Lisa Vittozzi aus Italien sowie der Norweger Sturla Holm Lægreid den Wettbewerb im saarländischen Püttlingen.

Zentrum der Veranstaltung ist das neue Heinz-Steyer-Stadion, wo der Schießstand steht und 3500 Zuschauer Platz finden. Die Laufrunde - auf Skirollern - geht vom Stadion Richtung Innenstadt vorbei am Kongresszentrum und Landtag bis zum Theaterplatz. Zurück geht es über den Elberadweg.